Şirket Dizini
10x Banking
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

10x Banking Maaşlar

10x Banking şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $112,746 toplam tazminattan üst seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için $317,800 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 10x Banking. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $113K

Backend Yazılım Mühendisi

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$318K
Ürün Müdürü
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$123K
Çözüm Mimarı
$198K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

The highest paying role reported at 10x Banking is Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $317,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking is $162,499.

Öne Çıkan İş İlanları

    10x Banking için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • QuantumBlack
  • Knotch
  • FNZ
  • Improbable
  • Wolters Kluwer
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar