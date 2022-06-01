Şirket Dizini
10Pearls
10Pearls Maaşlar

10Pearls şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $15,393 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $45,328 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 10Pearls. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $18.4K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
$15.4K
Ürün Tasarımcısı
$45.3K

SSS

10Pearls şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $45,328 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
10Pearls şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $18,425 tutarındadır.

