1010data
1010data Maaşlar

1010data'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $105,023'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $263,160'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 1010data. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

İş Analisti
$105K
Veri Bilimcisi
$114K
Yazılım Mühendisi
Median $125K

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$263K
Çözüm Mimarı
$132K
Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

The highest paying role reported at 1010data is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1010data is $125,000.

