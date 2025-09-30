Şirket Dizini
100ms
100ms Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

100ms şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹3.86M tutarındadır. 100ms şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹3.86M
Seviye
E4
Temel maaş
₹3.2M
Stock (/yr)
₹207K
Prim
₹454K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir 100ms?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
SSS

100ms şirketindeki in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,313,301 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
100ms şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,201,357 tutarındadır.

