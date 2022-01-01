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Zalando
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Zalando Maaşlar

Zalando'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $32,793'den üst uçta Kurumsal Gelişim için $219,348'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Zalando. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
C4 $67.6K
C5 $60.6K
C6 $90.2K
C7 $108K
C8 $142K
SC1 $160K

iOS Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimcisi

Veri Mühendisi

Ürün Yöneticisi
C6 $82.5K
C7 $99.1K
C8 $143K
SC1 $201K
Veri Bilimcisi
C5 $75.1K
C6 $93.6K
C7 $117K
C8 $144K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
C7 $112K
C8 $141K
SC1 $194K
İş Analisti
C6 $63.3K
C7 $82K
C8 $106K
Veri Analisti
C6 $64.4K
C7 $87.4K
Ürün Tasarımcısı
C6 $69.1K
C7 $90.7K
C8 $122K

UX Tasarımcısı

Pazarlama
C6 $58.8K
C7 $77.2K
Finansal Analist
Median $78.4K
İnsan Kaynakları
Median $89.4K
Program Yöneticisi
Median $93.6K
İş Geliştirme
Median $90.4K
Veri Bilimi Yöneticisi
Median $139K
Pazarlama Operasyonları
Median $70.9K
Ürün Tasarım Yöneticisi
Median $148K
Proje Yöneticisi
Median $65.1K
İşe Alım Uzmanı
Median $65.1K
Muhasebeci
$113K

Teknik Muhasebeci

İdari Asistan
$32.8K
İş Operasyonları
$95.3K
İş Operasyonları Yöneticisi
$86.4K
Kurumsal Gelişim
$219K
Müşteri Hizmetleri
$100K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$119K
Satış
$73.5K
Siber Güvenlik Analisti
$113K
Teknik Program Yöneticisi
$49.6K
UX Araştırmacısı
$86.3K
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Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Zalando'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

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SSS

Zalando'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $219,348 ücretle Kurumsal Gelişim at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Zalando'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $90,669'dır.

Öne Çıkan İşler

    Zalando için öne çıkan iş bulunamadı

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