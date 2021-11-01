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Societe Generale
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Societe Generale Maaşlar

Societe Generale'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $19,083'den üst uçta Yatırım Bankacısı için $211,050'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Societe Generale. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
L1 $19.1K
L2 $26.3K
L3 $25.8K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $50K
Ürün Yöneticisi
L4 $56.8K
L5 $53K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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İş Analisti
Median $20.7K
Ürün Tasarımcısı
Median $56.6K
Proje Yöneticisi
Median $82.4K
Veri Analisti
$57.3K
Finansal Analist
$28.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$149K
Yatırım Bankacısı
$211K
Hukuk
$189K
Yönetim Danışmanı
$56.4K
Program Yöneticisi
$69.5K
Siber Güvenlik Analisti
$58.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$197K
Çözüm Mimarı
$121K
Teknik Program Yöneticisi
$69.3K
Teknik Yazar
$40.3K
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SSS

Societe Generale'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,050 ücretle Yatırım Bankacısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Societe Generale'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $56,488'dır.

Öne Çıkan İşler

    Societe Generale için öne çıkan iş bulunamadı

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