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SnapCommerce
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SnapCommerce Maaşlar

SnapCommerce'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $78,802'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $227,130'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. SnapCommerce. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

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Ürün Yöneticisi
$156K
İşe Alım Uzmanı
$78.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$227K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

The highest paying role reported at SnapCommerce is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $227,130. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SnapCommerce is $155,673.

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