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Skillbox
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Skillbox Maaşlar

Skillbox'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $20,374'den üst uçta Pazarlama için $30,597'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Skillbox. Son güncelleme: 7/29/2025

$160K

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Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Reklam Yazarı
$22.9K
Pazarlama
$30.6K
Ürün Yöneticisi
$29.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Yazılım Mühendisi
$20.4K
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SSS

Skillbox'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $30,597 ücretle Pazarlama at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Skillbox'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $26,190'dır.

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