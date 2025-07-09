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Skill Lync
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Skill Lync Maaşlar

Skill Lync'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $5,127'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $54,728'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Skill Lync. Son güncelleme: 7/29/2025

$160K

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Pazarlama Operasyonları
$5.6K
Ürün Yöneticisi
$54.7K
Satış
$5.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

The highest paying role reported at Skill Lync is Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $54,728. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Skill Lync is $5,602.

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