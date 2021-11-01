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Sitel Group
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Sitel Group Maaşlar

Sitel Group'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $3,194'den üst uçta Müşteri Hizmetleri için $31,356'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Sitel Group. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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İş Analisti
$6.6K
Müşteri Hizmetleri
$31.4K
Veri Analisti
$8.5K

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55 9
55 9
Veri Bilimcisi
$22.7K
Yazılım Mühendisi
$3.2K
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SSS

Il ruolo più pagato segnalato in Sitel Group è Müşteri Hizmetleri at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $31,356. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Sitel Group è di $8,528.

Öne Çıkan İşler

    Sitel Group için öne çıkan iş bulunamadı

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