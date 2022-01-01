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SITA
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SITA Maaşlar

SITA'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $27,739'den üst uçta İş Geliştirme için $129,723'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. SITA. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $66.2K
İş Analisti
$42.2K
İş Geliştirme
$130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

55 9
55 9
Finansal Analist
$27.7K
Yönetim Danışmanı
$49.5K
Pazarlama
$125K
Ürün Yöneticisi
$37.5K
Proje Yöneticisi
$85.4K
Siber Güvenlik Analisti
$64.2K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$48.7K
Çözüm Mimarı
$47.4K
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SSS

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην SITA είναι ο İş Geliştirme at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $129,723. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην SITA είναι $49,525.

Öne Çıkan İşler

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