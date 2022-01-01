Şirket Dizini
Sisense
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Sisense Maaşlar

Sisense'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $38,592'den üst uçta Satış için $218,900'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Sisense. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $99.8K
Muhasebeci
$119K
İş Analisti
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

55 9
55 9
Müşteri Hizmetleri
$162K
Veri Analisti
$139K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$38.6K
Ürün Yöneticisi
$112K
İşe Alım Uzmanı
$86.2K
Satış
$219K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$159K
Çözüm Mimarı
$144K
Teknik Program Yöneticisi
$101K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Sisense'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşim kurmak, kariyer tavsiyesi almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

据报道，Sisense最高薪的职位是Satış at the Common Range Average level，年总薪酬为$218,900。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Sisense的年总薪酬中位数为$129,320。

Öne Çıkan İşler

    Sisense için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • The Climate Corporation
  • Synack
  • Digital River
  • DataStax
  • WorkBoard
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar