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SiriusXM
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SiriusXM Maaşlar

SiriusXM'nin maaş aralığı, alt uçta Program Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $76,569'den üst uçta Kurumsal Gelişim için $444,210'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. SiriusXM. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Software Engineer III $166K
Senior Software Engineer $197K
Staff Software Engineer $261K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $225K
Veri Bilimcisi
Median $145K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $253K
Muhasebeci
$96.5K

Teknik Muhasebeci

İş Analisti
$207K
İş Geliştirme
$311K
Kurumsal Gelişim
$444K
Veri Analisti
$219K
Veri Bilimi Yöneticisi
$289K
Donanım Mühendisi
$102K
İnsan Kaynakları
$139K
Pazarlama
$107K
Ürün Tasarımcısı
$214K
Program Yöneticisi
$76.6K
Proje Yöneticisi
$123K
Satış
$87.9K
Teknik Program Yöneticisi
$177K
UX Araştırmacısı
$76.6K
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Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

SiriusXM'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

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SSS

Najvyššie platená pozícia nahlásená v SiriusXM je Kurumsal Gelişim at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $444,210. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v SiriusXM je $177,383.

Öne Çıkan İşler

    SiriusXM için öne çıkan iş bulunamadı

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