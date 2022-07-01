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Singular Genomics
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Singular Genomics Maaşlar

Singular Genomics'nin maaş aralığı, alt uçta Donanım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $141,788'den üst uçta Elektrik Mühendisi için $181,300'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Singular Genomics. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $151K
Elektrik Mühendisi
$181K
Donanım Mühendisi
$142K

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55 9
55 9
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$169K
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SSS

Singular Genomics'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $181,300 ücretle Elektrik Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Singular Genomics'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $160,175'dır.

Öne Çıkan İşler

    Singular Genomics için öne çıkan iş bulunamadı

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