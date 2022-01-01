Şirket Dizini
Sasken Technologies
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Sasken Technologies Maaşlar

Sasken Technologies'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $10,762'den üst uçta Donanım Mühendisi için $99,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Sasken Technologies. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $10.8K
Donanım Mühendisi
$99.5K
Girişim Sermayedarı
$33.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

A legmagasabb fizetésű szerep a Sasken Technologies-nél a Donanım Mühendisi at the Common Range Average level, évi $99,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Sasken Technologies-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $33,485.

Öne Çıkan İşler

    Sasken Technologies için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Coinbase
  • Airbnb
  • Square
  • Roblox
  • Intuit
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar