Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Maaşlar

Saks Fifth Avenue'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $72,471'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $280,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Saks Fifth Avenue. Son güncelleme: 8/8/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $200K
Muhasebeci
$95.5K
Veri Analisti
$79.6K

Veri Bilimcisi
$156K
Grafik Tasarımcısı
$90.5K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$72.5K
Pazarlama
$114K
Pazarlama Operasyonları
$151K
Ürün Yöneticisi
$144K
İşe Alım Uzmanı
$91.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$281K
SSS

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Saks Fifth Avenue is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $280,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Saks Fifth Avenue is $114,425.

