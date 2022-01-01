Şirket Dizini
SAIC
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

SAIC Maaşlar

SAIC'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $40,768'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $651,379'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. SAIC. Son güncelleme: 8/7/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Sistemler Mühendisi

DevOps Mühendisi

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Çözüm Mimarı
Median $220K

Bulut Mimarı

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Veri Bilimcisi
Median $125K
Siber Güvenlik Analisti
Median $177K
İdari Asistan
$131K
Havacılık ve Uzay Mühendisi
$84.6K
İş Operasyonları
$142K
İş Analisti
$75.3K
Veri Analisti
$40.8K
Elektrik Mühendisi
$230K
Donanım Mühendisi
$161K
İnsan Kaynakları
$147K
Yönetim Danışmanı
$121K
Makine Mühendisi
$104K
Ürün Tasarımcısı
$651K
Ürün Yöneticisi
$191K
Program Yöneticisi
$166K
Proje Yöneticisi
$169K
Satış
$124K
Satış Mühendisi
$136K
Teknik Program Yöneticisi
$177K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

SAIC'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $651,379 ücretle Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
SAIC'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $135,675'dır.

Öne Çıkan İşler

    SAIC için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar