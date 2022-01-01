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Pacific Life
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Pacific Life Maaşlar

Pacific Life'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $48,124'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $331,650'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Pacific Life. Son güncelleme: 8/6/2025

$160K

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Aktüer
Median $148K
Yazılım Mühendisi
Median $115K
İş Analisti
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
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Veri Analisti
$82.9K
Veri Bilimcisi
$79.6K
Finansal Analist
$48.1K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$332K
Yönetim Danışmanı
$254K
Ürün Yöneticisi
$218K
Teknik Program Yöneticisi
$191K
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SSS

Pacific Life'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $331,650 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Pacific Life'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $133,421'dır.

Öne Çıkan İşler

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