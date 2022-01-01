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OZON
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OZON Maaşlar

OZON'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama için yıllık toplam ücrette $6,942'den üst uçta Müşteri Hizmetleri için $134,670'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. OZON. Son güncelleme: 8/6/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
17 $26K
18 $44.8K
19 $58.9K
20 $59.4K
21 $89.6K
22 $58.7K

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenimi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Android Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Analisti
17 $24K
18 $37K
Ürün Yöneticisi
17 $18.1K
18 $58.7K
19 $73.7K
20 $74.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
20 $66.2K
21 $73.9K
Veri Bilimcisi
18 $39K
19 $56.6K
Ürün Tasarımcısı
Median $26K
İş Analisti
Median $24.1K
Veri Bilimi Yöneticisi
Median $50.3K
Muhasebeci
$30.3K
İdari Asistan
$101K
İş Geliştirme
$18.1K
Müşteri Hizmetleri
$135K
Finansal Analist
$37.1K
Donanım Mühendisi
$20.9K
İnsan Kaynakları
Median $29.5K
Pazarlama
$6.9K
Proje Yöneticisi
$32.3K
Gelir Operasyonları
$19.2K
Teknik Program Yöneticisi
$82.5K
Teknik Yazar
$15.7K
Toplam Ödüllendirme
$19.8K
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Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

OZON'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $134,670 ücretle Müşteri Hizmetleri at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
OZON'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $38,065'dır.

Öne Çıkan İşler

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