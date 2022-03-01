Şirket Dizini
Oyster HR Maaşlar

Oyster HR'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $98,999'den üst uçta Pazarlama için $235,620'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Oyster HR. Son güncelleme: 8/9/2025

$160K

İnsan Kaynakları
$166K
Pazarlama
$236K
Ürün Tasarımcısı
$99.7K

Ürün Yöneticisi
$148K
Yazılım Mühendisi
$99K
Teknik Program Yöneticisi
$149K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Oyster HR je Pazarlama at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $235,620. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Oyster HR je $148,377.

