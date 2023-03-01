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National Institutes of Health
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National Institutes of Health Maaşlar

National Institutes of Health'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $74,625'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $167,280'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. National Institutes of Health. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
Median $90K
Yazılım Mühendisi
Median $150K
Biyomedikal Mühendis
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
İş Analisti
$74.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$167K
Makine Mühendisi
$80.4K
Program Yöneticisi
$157K
Proje Yöneticisi
$149K
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SSS

National Institutes of Health'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $167,280 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
National Institutes of Health'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $149,625'dır.

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