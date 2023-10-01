Şirket Dizini
National Institute of Standards and Technology
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

National Institute of Standards and Technology Maaşlar

National Institute of Standards and Technology'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $60,300'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $195,020'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. National Institute of Standards and Technology. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Donanım Mühendisi
$129K
Optik Mühendisi
$82.4K
Yazılım Mühendisi
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Teknik Program Yöneticisi
$195K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

National Institute of Standards and Technology'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,020 ücretle Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
National Institute of Standards and Technology'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $105,880'dır.

Öne Çıkan İşler

    National Institute of Standards and Technology için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Roblox
  • Lyft
  • Dropbox
  • SoFi
  • Stripe
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar