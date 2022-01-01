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National Grid
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National Grid Maaşlar

National Grid'nin maaş aralığı, alt uçta Kimya Mühendisi için yıllık toplam ücrette $61,152'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $238,800'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. National Grid. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
Median $154K
Yazılım Mühendisi
Median $142K
İş Analisti
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Veri Analisti
Median $73.4K
Makine Mühendisi
Median $100K
Kimya Mühendisi
$61.2K
İnşaat Mühendisi
$148K
Elektrik Mühendisi
$163K
İnsan Kaynakları
$114K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$80.4K
Yönetim Danışmanı
$101K
Ürün Yöneticisi
$114K
Program Yöneticisi
$163K
Proje Yöneticisi
$115K
Siber Güvenlik Analisti
$153K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$239K
Çözüm Mimarı
$227K
UX Araştırmacısı
$159K
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SSS

National Grid'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $238,800 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
National Grid'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $130,800'dır.

Öne Çıkan İşler

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