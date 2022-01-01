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Natera
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Natera Maaşlar

Natera'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $80,400'den üst uçta Siber Güvenlik Analisti için $314,420'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Natera. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $186K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $190K
Veri Bilimcisi
Median $130K

Sağlık Bilişimi

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $313K
İş Analisti
$80.4K
Veri Analisti
$93K
Finansal Analist
$310K
Pazarlama
$189K
Siber Güvenlik Analisti
$314K
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SSS

Natera'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $314,420 ücretle Siber Güvenlik Analisti at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Natera'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $188,940'dır.

Öne Çıkan İşler

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