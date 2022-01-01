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Morgan Stanley
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Morgan Stanley Maaşlar

Morgan Stanley'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $22,432'den üst uçta Donanım Mühendisi için $399,990'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Morgan Stanley. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
L3 $22.4K
L4 $33.4K
L5 $60.8K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

İş Analisti
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K
Yatırım Bankacısı
Analyst $140K
Associate $246K
Vice President $330K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Veri Bilimcisi
L3 $131K
L4 $159K
L5 $253K

Nicel Araştırmacı

Ürün Yöneticisi
L3 $177K
L4 $131K
L5 $197K
L6 $353K
Finansal Analist
L3 $104K
L4 $125K
L5 $245K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $71.3K
L6 $100K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $135K
Proje Yöneticisi
Median $135K
Muhasebeci
Median $115K
İnsan Kaynakları
Median $160K
Hukuk
Median $187K
Pazarlama
Median $120K
Çözüm Mimarı
Median $94.1K

Veri Mimarı

İdari Asistan
$99.5K
İş Operasyonları
$91.5K
İş Operasyonları Yöneticisi
$296K
İş Geliştirme
$92.5K
Müşteri Hizmetleri
$50.1K
Müşteri Başarısı
$49.2K
Veri Analisti
$58.6K
Donanım Mühendisi
$400K
Yönetim Danışmanı
$60.3K
Pazarlama Operasyonları
$63.5K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$129K
Program Yöneticisi
$196K
İşe Alım Uzmanı
$161K
Düzenleyici İşler
$149K
Satış
$151K
Siber Güvenlik Analisti
$79.6K
Teknik Program Yöneticisi
$125K
UX Araştırmacısı
$99.5K
Girişim Sermayedarı
$121K

Ortak

Analist

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SSS

Morgan Stanley'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $399,990 ücretle Donanım Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Morgan Stanley'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $124,833'dır.

Öne Çıkan İşler

    Morgan Stanley için öne çıkan iş bulunamadı

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