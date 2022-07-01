Şirket Dizini
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Maaşlar

Metropolis Technologies'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $74,625'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $295,000'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $295K
Finansal Analist
$74.6K
Ürün Yöneticisi
$199K

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$86.4K
SSS

Metropolis Technologies'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $295,000 ücretle Yazılım Mühendisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Metropolis Technologies'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $142,525'dır.

Diğer Kaynaklar