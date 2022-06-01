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Merge
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Merge Maaşlar

Merge'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $67,163'den üst uçta İnsan Kaynakları için $248,750'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Merge. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Analisti
$67.2K
İnsan Kaynakları
$249K
Ürün Yöneticisi
$77.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Proje Yöneticisi
$111K
Satış
$184K
Yazılım Mühendisi
$99.6K
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SSS

Kõrgeima palgaga roll Merge on İnsan Kaynakları at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $248,750. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Merge mediaan aastane kogukompensatsioon on $105,074.

Öne Çıkan İşler

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