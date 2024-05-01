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MediaMarktSaturn
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MediaMarktSaturn Maaşlar

MediaMarktSaturn'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $6,997'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $136,923'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. MediaMarktSaturn. Son güncelleme: 7/24/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $88.2K

Veri Mühendisi

Muhasebeci
$41.5K
Veri Bilimcisi
$68.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

46 21
46 21
Ürün Yöneticisi
$104K
Proje Yöneticisi
$41.1K
Satış
$7K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$137K
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SSS

The highest paying role reported at MediaMarktSaturn is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,923. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MediaMarktSaturn is $68,902.

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