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MediaKind
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MediaKind Maaşlar

MediaKind'nin maaş aralığı, alt uçta Çözüm Mimarı için yıllık toplam ücrette $48,019'den üst uçta Satış için $402,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. MediaKind. Son güncelleme: 7/24/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Ürün Yöneticisi
$179K
Satış
$402K
Yazılım Mühendisi
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

46 21
46 21
Çözüm Mimarı
$48K
Teknik Program Yöneticisi
$70.5K
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SSS

MediaKind'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $402,000 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
MediaKind'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $179,100'dır.

Öne Çıkan İşler

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