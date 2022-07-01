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MediaAlpha
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MediaAlpha Maaşlar

MediaAlpha'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $84,575'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $228,135'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. MediaAlpha. Son güncelleme: 7/24/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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İş Analisti
$184K
Satış
$84.6K
Yazılım Mühendisi
$228K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

46 21
46 21
Teknik Program Yöneticisi
$129K
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SSS

El rol con mayor salario reportado en MediaAlpha es Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level con una compensación total anual de $228,135. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en MediaAlpha es $156,475.

Öne Çıkan İşler

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