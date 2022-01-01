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Medallia provides Software-as-a-Service Customer Experience Management and Employee Experience Management software to hospitality, retail, financial services, high-tech, and business-to-business companies internationally.
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