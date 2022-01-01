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McKinsey
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McKinsey Maaşlar

McKinsey'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $8,033'den üst uçta Yönetim Danışmanı için $467,895'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. McKinsey. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yönetim Danışmanı
Business Analyst $122K
Senior Business Analyst $167K
Associate $224K
Senior Associate $224K
Engagement Manager $294K
Associate Partner $468K
Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $135K
Software Engineer II $177K
Senior Software Engineer I $214K
Senior Software Engineer II $230K
Principal Architect I $293K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

İş Analisti
Business Analyst $123K
Senior Business Analyst $175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Veri Bilimcisi
Data Scientist $151K
Senior Data Scientist $203K
Associate $194K

Sağlık Bilişimi

Ürün Yöneticisi
Product Manager $205K
Senior Product Manager $229K
Engagement Manager $259K
Principal $238K
Ürün Tasarımcısı
Median $205K

UX Tasarımcısı

Veri Analisti
Median $130K
Girişim Sermayedarı
Median $212K

Ortak

Analist

Çözüm Mimarı
Median $277K

Veri Mimarı

Bulut Mimarı

Engagement Manager
Median $300K
Teknik Program Yöneticisi
Median $275K
Veri Bilimi Yöneticisi
Median $223K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $230K
Muhasebeci
$102K

Teknik Muhasebeci

Aktüer
$236K
İdari Asistan
$8K
İş Operasyonları
$216K
İş Operasyonları Yöneticisi
$313K
İş Geliştirme
$342K
Finansal Analist
$246K

Risk Analisti

İnsan Kaynakları
$40.5K
Yatırım Bankacısı
$216K
Pazarlama
$33.8K
Makine Mühendisi
$127K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$287K
Program Yöneticisi
$161K
Proje Yöneticisi
$184K
İşe Alım Uzmanı
Median $130K
Satış Mühendisi
$225K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$116K
UX Araştırmacısı
$129K
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SSS

The highest paying role reported at McKinsey is Yönetim Danışmanı at the Associate Partner level with a yearly total compensation of $467,895. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at McKinsey is $213,239.

Öne Çıkan İşler

    McKinsey için öne çıkan iş bulunamadı

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