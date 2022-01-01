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McCain Foods
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McCain Foods Maaşlar

McCain Foods'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $21,025'den üst uçta Veri Analisti için $121,605'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. McCain Foods. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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İdari Asistan
$67.7K
İş Analisti
$65.9K
Veri Analisti
$122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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54 9
54 9
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$65.8K
Satış
$46.8K
Yazılım Mühendisi
$21K
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SSS

Den høyest betalende rollen rapportert hos McCain Foods er Veri Analisti at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $121,605. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos McCain Foods er $65,848.

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