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Luminar Technologies
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Luminar Technologies Maaşlar

Luminar Technologies'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $48,925'den üst uçta Donanım Mühendisi için $190,950'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Luminar Technologies. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

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Veri Analisti
$111K
Donanım Mühendisi
$191K
Makine Mühendisi
$145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisi
$48.9K
Çözüm Mimarı
$176K
Teknik Program Yöneticisi
$189K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Luminar Technologies'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

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SSS

Luminar Technologies'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $190,950 ücretle Donanım Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Luminar Technologies'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $160,560'dır.

Öne Çıkan İşler

    Luminar Technologies için öne çıkan iş bulunamadı

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