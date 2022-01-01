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Loblaw Digital
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Loblaw Digital Maaşlar

Loblaw Digital'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $46,638'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $142,244'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Loblaw Digital. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $66.9K
Software Engineer II $99.6K
Senior Software Engineer $120K
Staff Software Engineer $122K

Makine Öğrenimi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $114K
Teknik Program Yöneticisi
Median $92K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $142K
Veri Bilimcisi
Median $91.9K
İş Analisti
$51.6K
İş Geliştirme
$105K
Veri Analisti
$71.7K
Veri Bilimi Yöneticisi
$132K
Pazarlama
$115K
Ürün Tasarımcısı
$96.5K
Proje Yöneticisi
$46.6K
UX Araştırmacısı
$92.5K
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SSS

Loblaw Digital'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $142,244 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Loblaw Digital'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $98,043'dır.

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