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LiveRamp
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LiveRamp Maaşlar

LiveRamp'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama Operasyonları için yıllık toplam ücrette $91,958'den üst uçta Proje Yöneticisi için $371,287'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. LiveRamp. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
L3 $178K
L4 $212K
L5 $296K
Ürün Yöneticisi
L4 $206K
L5 $291K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $280K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Veri Bilimcisi
Median $147K
Satış Mühendisi
Median $218K
Muhasebeci
$98.3K
İdari Asistan
$94.5K
İş Operasyonları Yöneticisi
$136K
İş Analisti
$102K
İş Geliştirme
Median $260K
Müşteri Başarısı
$109K
Veri Analisti
$210K
Veri Bilimi Yöneticisi
$236K
Finansal Analist
$252K
İnsan Kaynakları
$133K
Pazarlama
$343K
Pazarlama Operasyonları
$92K
Ürün Tasarımcısı
$259K
Proje Yöneticisi
$371K
İşe Alım Uzmanı
$137K
Satış
$188K
Çözüm Mimarı
$268K

Veri Mimarı

Teknik Program Yöneticisi
$235K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

LiveRamp'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (6.25% üç aylık)

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SSS

El rol més ben pagat informat a LiveRamp és Proje Yöneticisi at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $371,287. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a LiveRamp és de $211,132.

Öne Çıkan İşler

    LiveRamp için öne çıkan iş bulunamadı

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