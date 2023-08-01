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LINE Maaşlar

LINE'nin maaş aralığı, alt uçta Reklam Yazarı için yıllık toplam ücrette $19,962'den üst uçta Veri Bilimcisi için $73,376'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. LINE. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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Yazılım Mühendisi
L1 $41K
L2 $55.2K
L3 $61.3K
L4 $71.4K
İş Analisti
$59.6K
Reklam Yazarı
$20K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Veri Bilimcisi
$73.4K
Pazarlama
$25.1K
Ürün Tasarımcısı
$42K
Ürün Yöneticisi
$64K
Program Yöneticisi
$35.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$63.9K
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SSS

LINE'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $73,376 ücretle Veri Bilimcisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
LINE'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $57,385'dır.

Öne Çıkan İşler

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