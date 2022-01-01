Lam Research Maaşlar

Lam Research'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $22,940'den üst uçta İş Operasyonları için $331,335'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Lam Research. Son güncelleme: 8/5/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
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33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Lam Research'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:
33.3% hak kazanır 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak kazanır 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak kazanır 3rd-YIL (33.30% yıllık)
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