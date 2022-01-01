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Lam Research
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Lam Research Maaşlar

Lam Research'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $22,940'den üst uçta İş Operasyonları için $331,335'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Lam Research. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Donanım Mühendisi
Median $170K

Radyo Frekansı Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $163K

İmalat Mühendisi

Mekatronik Mühendisi

Kimya Mühendisi
Median $178K

Süreç Mühendisi

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Yazılım Mühendisi
Median $159K
Teknik Program Yöneticisi
Median $155K
Veri Bilimcisi
Median $190K
Process Engineer
Median $195K
Program Yöneticisi
Median $212K
Ürün Yöneticisi
Median $180K
Ürün Tasarımcısı
Median $183K
İş Analisti
Median $101K
İdari Asistan
$22.9K
İş Operasyonları
$331K
Müşteri Hizmetleri
$95.1K
Veri Analisti
$226K
Elektrik Mühendisi
$130K
Finansal Analist
$101K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$141K
Hukuk
$293K
Pazarlama
$205K
Malzeme Mühendisi
$191K
Optik Mühendisi
$301K
Proje Yöneticisi
$64.8K
Siber Güvenlik Analisti
$124K
Çözüm Mimarı
$101K
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Hak Kazanma Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

Lam Research'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 33.3% hak kazanır 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak kazanır 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak kazanır 3rd-YIL (33.30% yıllık)

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SSS

Lam Research'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $331,335 ücretle İş Operasyonları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Lam Research'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $170,000'dır.

Öne Çıkan İşler

    Lam Research için öne çıkan iş bulunamadı

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