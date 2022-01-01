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L3Harris
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L3Harris Maaşlar

L3Harris'nin maaş aralığı, alt uçta Satış Mühendisi için yıllık toplam ücrette $34,387'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $170,833'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. L3Harris. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Associate Software Engineer $97.1K
Senior Associate Software Engineer $106K
Specialist Software Engineer $116K
Senior Specialist Software Engineer $138K
Lead Software Engineer $161K
Scientist Software Engineering $171K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Sistemler Mühendisi

Donanım Mühendisi
Associate Hardware Engineer $83K
Senior Associate Hardware Engineer $97.9K
Specialist Hardware Engineer $109K

FPGA Mühendisi

Radyo Frekansı Mühendisi

Makine Mühendisi
Associate Mechanical Engineer $82K
Senior Associate Mechanical Engineer $91K
Specialist Mechanical Engineer $110K
Senior Specialist Mechanical Engineer $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Elektrik Mühendisi
Median $145K
Proje Yöneticisi
Median $81K
Veri Bilimcisi
Median $123K
Program Yöneticisi
Median $150K
Finansal Analist
Median $80K
Ürün Yöneticisi
Median $98K
Siber Güvenlik Analisti
Median $108K
Çözüm Mimarı
Median $155K

Veri Mimarı

Muhasebeci
$60.2K
Havacılık ve Uzay Mühendisi
$141K
İş Analisti
$67.7K
İş Geliştirme
$102K
Veri Analisti
$79.6K
İnsan Kaynakları
$118K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$148K
Optik Mühendisi
$92K
Ürün Tasarımcısı
$86.4K
Satış Mühendisi
$34.4K
Teknik Program Yöneticisi
$169K
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SSS

L3Harris'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $170,833 ücretle Yazılım Mühendisi at the Scientist Software Engineering level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
L3Harris'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $107,083'dır.

Öne Çıkan İşler

    L3Harris için öne çıkan iş bulunamadı

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