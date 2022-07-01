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Kyruus
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Kyruus Maaşlar

Kyruus'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $135,000'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $184,075'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Kyruus. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $135K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$176K
Teknik Program Yöneticisi
$184K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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SSS

Kõrgeima palgaga roll Kyruus on Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $184,075. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Kyruus mediaan aastane kogukompensatsioon on $175,875.

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