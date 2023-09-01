Kubrick Group Maaşlar

Kubrick Group'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $41,583'den üst uçta Teknik Yazar için $134,838'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Kubrick Group. Son güncelleme: 7/26/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
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