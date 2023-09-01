Şirket Dizini
Kubrick Group
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Kubrick Group Maaşlar

Kubrick Group'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $41,583'den üst uçta Teknik Yazar için $134,838'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Kubrick Group. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $41.6K

Veri Mühendisi

Veri Bilimcisi
$67.8K
Grafik Tasarımcısı
$82.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Çözüm Mimarı
$58.4K
Teknik Yazar
$135K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Kubrick Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $134,838 ücretle Teknik Yazar at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Kubrick Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $67,795'dır.

Öne Çıkan İşler

    Kubrick Group için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Spotify
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar