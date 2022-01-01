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Kry
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Kry Maaşlar

Kry'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $56,457'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $108,340'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Kry. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $56.5K
Reklam Yazarı
$72.1K
Ürün Tasarımcısı
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Ürün Yöneticisi
$83.2K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$86.8K
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SSS

O cargo mais bem pago reportado na Kry é Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $108,340. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kry é $83,248.

Öne Çıkan İşler

    Kry için öne çıkan iş bulunamadı

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