Şirket Dizini
Kroger
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Kroger Maaşlar

Kroger'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $33,446'den üst uçta Pazarlama Operasyonları için $211,050'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Kroger. Son güncelleme: 8/7/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Ürün Tasarımcısı
Median $135K

UX Tasarımcısı

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $99.5K
Veri Bilimcisi
Median $118K
Proje Yöneticisi
Median $170K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $186K
Muhasebeci
$80.6K

Teknik Muhasebeci

İdari Asistan
$50.7K
İş Operasyonları Yöneticisi
$126K
İş Analisti
$33.4K
Müşteri Hizmetleri
$78.6K
Müşteri Başarısı
$75.4K
Veri Analisti
$60.3K
Finansal Analist
$95.5K
Yönetim Danışmanı
$191K
Pazarlama
$94.3K
Pazarlama Operasyonları
$211K
Program Yöneticisi
$169K
İşe Alım Uzmanı
$74.9K
Satış
$86.7K
Siber Güvenlik Analisti
$69.7K
UX Araştırmacısı
$191K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Kroger'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,050 ücretle Pazarlama Operasyonları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Kroger'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $112,381'dır.

Öne Çıkan İşler

    Kroger için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Albertsons
  • BJ's Wholesale Club
  • General Mills
  • Nordstrom
  • Starbucks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar