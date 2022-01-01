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Jobvite Maaşlar

Jobvite'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $19,869'den üst uçta Satış için $320,888'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Jobvite. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Ürün Yöneticisi
$126K
Satış
$321K
Yazılım Mühendisi
$19.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

El puesto con el salario más alto reportado en Jobvite es Satış at the Common Range Average level con una compensación total anual de $320,888. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Jobvite es $125,868.

Öne Çıkan İşler

    Jobvite için öne çıkan iş bulunamadı

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