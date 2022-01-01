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Jamf
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Jamf Maaşlar

Jamf'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $19,058'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $201,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Jamf. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $139K

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $201K
Muhasebeci
$68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
İş Geliştirme
$143K
Müşteri Hizmetleri
$81.7K
Veri Analisti
$107K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$19.1K
Ürün Tasarımcısı
$75.4K
Ürün Yöneticisi
$63.3K
Satış
$36K
Satış Mühendisi
$97.5K
Siber Güvenlik Analisti
$141K
Çözüm Mimarı
$70.4K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Jamf'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

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SSS

Jamf'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Jamf'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $81,698'dır.

Öne Çıkan İşler

    Jamf için öne çıkan iş bulunamadı

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