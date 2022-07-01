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Jama Software
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Jama Software Maaşlar

Jama Software'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $8,524'den üst uçta Pazarlama için $239,190'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Jama Software. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Grafik Tasarımcısı
$80.4K
Pazarlama
$239K
Yazılım Mühendisi
$8.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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SSS

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Jama Software, — это Pazarlama at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $239,190. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Jama Software, составляет $80,400.

Öne Çıkan İşler

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