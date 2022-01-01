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Jaguar Land Rover
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Jaguar Land Rover Maaşlar

Jaguar Land Rover'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $26,743'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $140,998'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Jaguar Land Rover. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $26.7K
Veri Bilimcisi
Median $72.2K
Makine Mühendisi
Median $61.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
İş Analisti
$42.2K
Veri Bilimi Yöneticisi
$141K
Elektrik Mühendisi
$66.1K
Donanım Mühendisi
$49.5K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$78K
Ürün Tasarımcısı
$74.6K
Ürün Yöneticisi
$97.6K
Proje Yöneticisi
$73.7K
Satış
$72.2K
Siber Güvenlik Analisti
$88.5K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$131K
Çözüm Mimarı
$74.1K
Teknik Program Yöneticisi
$99.9K
UX Araştırmacısı
$140K
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SSS

Jaguar Land Rover'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $140,998 ücretle Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Jaguar Land Rover'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $74,145'dır.

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