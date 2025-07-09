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Innova Solutions
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Innova Solutions Maaşlar

Innova Solutions'nin maaş aralığı, alt uçta İş Operasyonları için yıllık toplam ücrette $7,745'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $54,773'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Innova Solutions. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $37.6K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Operasyonları
$7.7K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$54.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Ürün Yöneticisi
$53.4K
Proje Yöneticisi
$32.4K
İşe Alım Uzmanı
$40K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$48.4K
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SSS

Innova Solutions'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $54,773 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Innova Solutions'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $39,996'dır.

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