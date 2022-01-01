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iManage
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iManage Maaşlar

iManage'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $111,362'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $233,825'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. iManage. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $154K
Müşteri Hizmetleri
$139K
Veri Bilimcisi
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
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Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$121K
Ürün Yöneticisi
$111K
Satış
$231K
Siber Güvenlik Analisti
$127K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$234K
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SSS

iManage'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $233,825 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
iManage'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $133,025'dır.

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    iManage için öne çıkan iş bulunamadı

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