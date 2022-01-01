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IKEA
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IKEA Maaşlar

IKEA'nin maaş aralığı, alt uçta Makine Mühendisi için yıllık toplam ücrette $16,478'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $126,490'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. IKEA. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Software Engineer $96.3K
Senior Software Engineer $105K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $61.2K
Ürün Yöneticisi
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Ürün Tasarımcısı
Median $107K

UX Tasarımcısı

Muhasebeci
$85.7K
İdari Asistan
$37.7K
İş Analisti
$66.6K
Müşteri Hizmetleri
$26.6K
Veri Bilimi Yöneticisi
$126K
Finansal Analist
$83.1K
Endüstriyel Tasarımcı
$35.8K
Makine Mühendisi
$16.5K
Proje Yöneticisi
$55.3K
İşe Alım Uzmanı
$66.7K
Satış
$33.7K
Siber Güvenlik Analisti
$31K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$77.1K
Çözüm Mimarı
$77.6K
Teknik Program Yöneticisi
$109K
UX Araştırmacısı
$54.8K
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SSS

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki IKEA je Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $126,490. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki IKEA je $66,665.

Öne Çıkan İşler

    IKEA için öne çıkan iş bulunamadı

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